Deutsche Messe will bei5G voranschreiten

Die Deutsche Messe setzt auf 5G: In rund vier Wochen, vom 8. bis 10. Oktober, dreht sich auf dem Messegelände in Hannover alles um den neuen Mobilfunkstandard. Mit der „5G CMM Expo“ (CMM: Connected Mobile Machines) starte die erste umfassende Veranstaltung für den professionellen Einsatz des superschnellen Mobilfunks, kündigte Messe-Chef Jochen Köckler am Mittwoch an. Rund 100 Unternehmen und Institutionen würden sich am Kongress mit Diskussionen und Showcases beteiligen.

Aus dreitägigem Kongress soll 2020 eigene Messe werden

Im Dezember 2020 soll aus dem dreitägigen Kongress dann eine richtige Messe werden. „5G wird einen großen Innovationsschub in der Industrie auslösen“, sagte Köckler. Es sei gelungen, innerhalb kurzer Zeit für dieses Jahr eine „spannende Veranstaltung mit hochkarätigen Sprechern, beeindruckenden Showcases und Einsatzszenarien“ zusammenzustellen. Deshalb sei er sehr zuversichtlich mit Blick auf die geplante Messe 2020. Damit habe man die „große Chance, am Standort Deutschland das Zukunftsthema 5G zu gestalten“.

Wie die Hannover Messe mit der frühen Fokussierung auf das Thema Industrie 4.0 (ab 2013) die Industrieschau zur entscheidenden Plattform gemacht habe, will die Messe nun auch beim Thema superschneller Mobilfunk voranschreiten und Maßstäbe setzen. Bei der 5G CMM Expo könnten Besucher sehen, „was 5G jetzt schon kann und in naher Zukunft möglich sein wird“, kündigte Köckler an.

Eine von rund einem Dutzend Business-Anwendungen bei dem Kongress stammt von der Firma Wago Kontakttechnik aus Minden: Die Wago-Komponenten befähigen ein Werkstor dazu, Fahrzeuge zu erkennen und zu entscheiden, ob diese durchfahren dürfen. Dazu gibt es Vorträge und Diskussionen. Unter anderem wird der 5G-Experte Hans Dieter Schotten vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz die Rolle von 5G in den Produktionszentren der Zukunft umreißen. Der superschnelle Mobilfunk sei „eine Schlüsseltechnologie für die Digitalisierung“, so Schotten.

Mobilfunkstandard ermöglicht neue Produktionsmethoden

Bereits im Frühjahr bei der Industriemesse hatte es eine eigene 5G-Arena mit Anwendungsbeispielen gegeben. Bis zum Sommer 2020 soll das 5G-Netz auf dem gesamten 100 Hektar großen Messegelände laufen, die Ausschreibungen dazu laufen aktuell. Der superschnelle Mobilfunkstandard ermöglicht die extrem sichere Übertragung sehr großer Datenmengen – das erlaubt neue Produktionsmethoden, ermöglicht aber auch erst Automatisiertes Fahren in größerem Umfang.

Der Branchenverband VDMA wies darauf hin, wie wichtig es sei, dass die neue Technik auch den Mittelstand erreiche. Die Netzbetreiber müssten auch kleinen und mittleren Firmen finanziell attraktive Angebote machen, damit diese nicht technologisch abgehängt werden. „Das Know How der großen Unternehmen muss auch beim Mittelstand ankommen“, bekräftigte Experte Schotter ebenfalls .

