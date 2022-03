Hannover

Die steigende Zahl von Krankenhauspatienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, macht den Kliniken in Niedersachsen zunehmend zu schaffen. Hinzu kommen fehlende personelle Kapazitäten bei den Ärztinnen und Ärzten sowie im Pflegebereich. Denn viele Beschäftigte in den Krankenhäusern sind selbst an Covid-19 erkrankt oder befinden sich in Quarantäne. Laut Krankenhausgesellschaft sind bundeweit 75 Prozent der Klinken derzeit nicht mehr in der Lage, ihr normales Leistungsangebot anzubieten, vielerorts müssen geplante Behandlungen und Operationen verschoben werden.

„Die Belastung ist immens“

Für die Kliniken bedeute die hohe Anzahl von Covid-19-Patienten auf den Normalstationen aufgrund der Anforderungen an den Infektionsschutz einen deutlich erhöhten Isolations- und damit Arbeitsaufwand, sagt der Sprecher der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft in Hannover, Piet Schucht. Das gelte unabhängig davon, ob Covid-19 die Hauptdiagnose sei. „Die Belastung für die Beschäftigten ist immens“, betont er. Auch die Zahl der Intensivpatienten mit Covid-19 nehme wieder zu.

Gleichzeitig hätten krankheits- und quarantänebedingte Personalausfälle in den Kliniken fast flächendeckend zugenommen und brächten die Krankenhäuser in Bedrängnis. Bundesweit verzeichneten rund 90 Prozent der Kliniken höhere Personalausfälle wegen Erkrankungen als sonst um diese Jahreszeit üblich. Das sei auch in Niedersachsen so. Eine Überlastung des Gesundheitswesens stehe allerdings nicht unmittelbar bevor. Dennoch lasse die Politik die Kliniken im Unklaren über eine weiterhin notwendige wirtschaftliche Absicherung, beklagt Sprecher Schucht.

Wenig Personal, abgesagte Operationen

Auch in den Kliniken in und um Hannover ist die Lage angespannt. Im Vinzenzkrankenhaus gebe es personelle Engpässe in allen Bereichen, berichtet Sprecherin Ulrike Wiedemann. Bei einer weiterhin hohen Belegung führe das zu Einschränkungen bei den Kapazitäten für Operationen sowie in der Pflege.

Auch die anderen Krankenhäuser in und um Hannover berichten von einer anhaltend hohen Zahl von Covid-19-Patientinnen und Patienten und zahlreichen erkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sei die Behandlung deutlich eingeschränkt, sagt Sprecher Stefan Zorn. Die Lage sei aber nicht kritisch.

Das Unternehmen Diakovere mit den Krankenhäusern Annastift, Friederikenstift und Henriettenstift spricht von „enormen Herausforderungen, die bislang aber noch beherrschbar sind“. Trotz der personellen Situation würden weiterhin alle Operationen durchgeführt, die Notfallversorgung sei sichergestellt. Das Klinikum der Region Hannover blickt nach Angaben eines Sprechers „sehr wachsam auf die aktuellen Entwicklungen“ in Niedersachsen und in der Region Hannover. Das gleiche gelte für die Entwicklung des Krankenstandes bei den Beschäftigten.

Von Mathias Klein