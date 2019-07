HANNOVER/PIZZO

Die erste große Urlaubsliebe der Deutschen war Italien. Mit Pasta, Pizza und Cappuccino lernten sie in den 50er Jahren „la dolce Vita“ lieben, im Radio sang man damals von Amore und Capri. Heute landet Italien zwar immer noch in den Top 5 der beliebtesten Reiseziele, Spanien, Griechenland und die Türkei sind allerdings deutlich vorbeigezogen. Doch seit einigen Jahren steigert Bella Italia wieder seine Besucherzahlen – von 35,5 Millionen in 2005 über 50,7 Millionen (2015) auf 58,2 in 2017. Passend dazu hat der Reiseriese Tui in dieser Saison einen Tui-Magic-Life-Club im süditalienischen Kalabrien eröffnet.

Zur Galerie Die Tui-Clubmarke Magic Life hat ihre erste Anlage in Italien eröffnet. Der Tui Magic Life Club Calabria liegt an der Stiefelspitze Italiens, nahe Sizilien.

Die Lage des Objekts ist ideal: Nur 20 Minuten ist der Club Tui Magic Life Calabria vom Flughafen Lamezia Terme entfernt (vom Flugverkehr ist nichts zu hören), eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft und vom unverbauten Strand nur getrennt durch einen lauschigen Eukalyptus- und Pinienwald. Bis vergangenes Jahr hat Konkurrent Club Med die Anlage an der Stiefelspitze Italiens betrieben. Nach einem eifrigen Umbau in der Wintersaison, bei dem umfassend modernisiert und umgebaut wurden, segelt der All-Inclusive-Club mit großzügigen Gartenanlagen und altem Baumbestand nun unter Tui-Flagge –gemäß der Konzernstrategie, immer mehr Häuser in eigener Regie oder in enger Zusammenarbeit mit Partner unter eigenem Namen zu führen.

„Wir glauben an Italien“ sagt Magic-Life-Geschäftsführer Andreas Pospiech über den ersten italienischen Club der Marke. Mit zwei weiteren neuen Clubs in Tunesien und der Türkei kommt die Marke Tui Magic Life nun auf weltweit 16 Anlagen. Für die Zukunft sind ein bis zwei Neueröffnungen pro Jahr geplant. Man sei „bereit für weiteres Wachstum“, so der Manager.

Über die genaue Zahl der Kunden, die konzernweit nach Italien reisen, macht der Touristikriese aus Hannover keine Angaben. Nach NP-Informationen bewegt man sich im oberen sechsstelligen Bereich (Tui-Kunden konzernzweit 2018: 27 Millionen). Aktuell hat der Konzern 13 Hotels in dem Land im Angebot (darunter das vor zwei Jahren eröffnete Fünf-Sterne-Haus Castelfalfi in der Toscana), gerne würde man mehr eröffnen, heißt es dazu. Im Fokus seien dabei die Regionen südliches Italien sowie die Inseln Sizilien und Sardinien.

Süditalien hinkt hinterher

Süditalien hinkt bisher im Vergleich zum Rest des Landes touristisch hinterher: Laut Statistik entfielen 2018 nur 22 Prozent aller Übernachtungen auf diese Region – obwohl drei Viertel der 9000 Kilometer italienischen Küste in Süditalien (mit Sizilien und Sardinien) liegen. Da ist noch Luft nach oben.

An der kalabrischen Küste ist der neue Magic-Life-Club ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: Von den rund 400 Mitarbeitern sind 80 Prozent Einheimische, mehr als zwei Drittel der Lebensmittel, die in den fünf Restaurants der Anlage auf den Tisch kommen, werden regional eingekauft, etwa Brot, Wein, Pasta, Fisch, Gemüse. Außerdem findet einmal in der Woche auf dem zentralen Platz des Clubs ein Markt von regionalen Händlern und Kunsthandwerkern statt. „Damit kurbeln wir die Wertschöpfung im Zielgebiet an“, erklärt Pospiech. Zwar würden die Club-Gäste seltener auswärts essen gehen. „Aber wir bieten viele attraktive Touren an.“

Charmante Patina

So wie ins beschauliche Pizzo, nur wenige Kilometer vom Magic Life-Club Calabria entfernt: eine italienische Kleinstadt am Meer mit höchst charmanter Patina, engen Gässchen, einer kleinen Burg (hier starb Napoleons Schwager) und unzähligen Eiscafes – in Pizzo wurde das Tartuffo-Eis erfunden. Auch nicht weit entfernt ist Tropea, dessen malerische (und vielfach fotografierte) Altstadt auf einem Felsen über dem Mittelmeer thront. Nach Messina, der am nächsten gelegenen Stadt auf Sizilien, sind es rund 100 Kilometer.

Attraktiv für Club-Gäste sind auch geführte Mountainbike-Ausflüge in die Höhenzüge der Umgebung. Der Magic-Life-Club, eine extrem weitläufige Anlage mit 640 Zimmern und rund 1500 Betten verteilt auf mehrere Gebäude, bietet neben dem umfänglichen Fahrrad-Programm weitere vielfältige sportliche Möglichkeiten, sich auszutoben: Elf Tennisplätze, drei Beachvolleyballplätze, Fitness-Studio und Bogenschießanlage sowie eine Wassersportstation (Windsurfen, Katamarane, Kanus) stehen zur Verfügung. Wer es ruhiger mag (und über 16 Jahre alt ist), kann sich auch in den Adults-Only-Bereich einbuchen, der hier Private Logde heißt und über einen eigenen großzügigen Pool sowie zwei Restaurants verfügt.

Von INKEN HÄGERMANN