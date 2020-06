Reisen in Corona-Zeiten: Alle müssen mitmachen

Hannover

Jetzt wird es langsam ernst. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird am Mittwoch verkündet, dass die allgemeine, weltweite Reisewarnung nicht verlängert und ab Mitte Juni zumindest innereuropäisches Reisen wieder erlaubt sein wird. Doch wie sicher ist das? Kann man in Corona-Zeiten unbedenklich fliegen und an einem lauschigen Mittelmeer-Strand liegen?

Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht

Vorneweg sei eines gesagt: Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie und kann es gar nicht geben. Aber Fluglinien, Reiseveranstalter und Hotels haben ein höchstes Interesse daran, den Urlaub so zu gestalten, dass das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus für die Gäste minimal ist. Kommt es in den kommenden Wochen während eines Fluges, in einem Hotel oder einer Bar wie in Ischgl zu einer massenhaften Ansteckung, dürfte sich das mit dem langsamen Anfahren des innereuropäischen Tourismus – zumindest für dieses Jahr – erledigt haben. Deswegen arbeitet die Branche intensiv an entsprechenden Konzepten und plant Probedurchläufe wie auf den Balearen.

Alle müssen sich an die Corona-Regeln halten

Die Verantwortung für das Gelingen dieser delikaten Operation liegt aber nicht nur bei Airlines, Veranstaltern und Hotels – machen die Reisenden nicht mit, schlampen sie beim Abstand halten oder Maskentragen, sind auch die besten Konzepte hinfällig.

