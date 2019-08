Stolz präsentiert Model Heidi Klum in ihrer Instagram-Story Geschenke von Influencerin Chiara Ferragni. Nach und nach packt sie die Pakete aus und zeigt die Designer-Kleidungsstücke und Make-Up-Produkte ihren Followern. Doch es gibt ein Problem.

Denn unter den Geschenken ist auch eine Jeanshose in Größe S - und die passt ihr offenbar nicht (mehr). "Vielen Dank, dass ihr mir eine Hose in Größe S geschickt habt, aber ich glaube, ich brauche eine Medium oder Large", zeigt sich die 46-Jährige humorvoll. "Vielleicht habe ich in meinen Flitterwochen in Italien zu viel Pasta gegessen", meint das Model mit Blick auf ihren Hochzeits-Urlaub mit Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz. Klar ist aber auch: Viel von überschüssigen Pfunden ist in dem Video nicht zu sehen.

RND/lth