Star-Koch Alfons Schuhbeck steht unter Verdacht, Steuern hinterzogen zu haben. Bereits am Dienstag wurden seine Räumlichkeiten am Platzl in München durchsucht, an der einige seiner Firmen residieren, meldet die „ Süddeutsche Zeitung“. Demnach soll es sich um eine Summe von fast einer Million Euro handeln.

Oberstaatsanwältin Anne Leidig wird von der Zeitung damit zitiert, sich aus rechtlichen Gründen nicht zum Anlass der Durchsuchungen äußern zu wollen. Bei der Razzia waren mehrere Läden untersucht und für diese Zeit auch geschlossen worden.

Schuhbeck besitzt ein Firmengeflecht mit 250 Mitarbeitern

Betroffen waren die Restaurants Südtiroler Stuben, Schuhbecks Orlanda, Orlando Bar und Lounge, Orlando Sportsbar spwoe das Restaurant Alfons. Schuhbeck besitzt laut SZ auch eine Kochschule, eine Eisdiele, einen Gewürzladen, einen Müsliladen sowie ein Tee- und Schokoladengeschäft, in denen insgesamt rund 250 Mitarbeiter arbeiten. Schuhbecks Vermögen wird auf 15 Millionen Euro geschätzt.

Das Marketing-Unternehmen „Heller und Partner“, das Schuhbeck vertritt, gab inzwischen an, dass ein Steuerstrafverfahren eingeleitet worden sei. Das meldet der Bayerische Rundfunk. „Ich werde sehr eng und sehr offen mit den Behörden zusammenarbeiten, um alle Vorwürfe zu entkräften“, erklärte der 70-jährige Schuhbeck demnach. Betroffen von den Ermittlungen seien nur die Restaurants, nicht seine anderen Läden.

Von RND/msk