Berlin

Der britische Schauspieler Jason Statham (51) hat mit einer artistischen Einlage einen Klick-Hit gelandet. In einem Instagram-Video ist zu sehen, wie der vor allem für Rollen als schlagkräftiger Actionheld bekannte Statham („ The Expendables“) zum Tritt ausholt, sich um die eigene Achse dreht und mit der Fußsohle den Schraubverschluss einer Getränkeflasche so streift, dass er sich löst und zu Boden fällt. Über zehn Millionen Mal wurde der Clip bereits abgespielt.

#bottlecapchallenge: US-Songwriter John Mayer nominiert Statham

Dahinter verbirgt sich das virale Phänomen „#bottlecapchallenge“ (etwa: Flaschenverschluss-Herausforderung). Unter dem Hashtag veröffentlichen seit Ende Juni ganz gewöhnliche Nutzer, aber auch weitere Prominente ähnliche Videos in sozialen Netzwerken – und nominieren andere, es ihnen gleichzutun. Kino-Haudrauf Statham wurde von US-Songwriter John Mayer nominiert, der ebenfalls ein Video bei Instagram veröffentlicht hat, das bisher etwa 4,1 Millionen Klicks verzeichnet.

Zieht Regisseur Guy Richie nach?

Geht es nach Statham, dann dürfte als nächstes Madonnas Ex-Mann, Regisseur Guy Richie („Snatch – Schweine und Diamanten“), bei der Kung-Fu-artigen-Einlage zu sehen sein: Nun werde die Herausforderung an ein paar „Kerle“ weitergereicht, „die wir dabei gesehen haben, wie sie schlecht Liegestütze machen“, schreibt Statham – darunter verlinkt sind Guy Richie und der Kampfsportler James Moontasri.

Von RND / dpa