Stockholm

US-Rapper ASAP Rocky („Praise The Lord“) ist in Schweden festgenommen worden. Die Polizei setzte ihn in der Nacht zum Mittwoch nach einem Konzert fest, nachdem der 30-Jährige am Sonntag auf den Straßen von Stockholm in eine handgreifliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein soll. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass es sich bei dem festgenommenen Künstler um ASAP Rocky handele. Gegen ihn wird nun wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Zuerst hatte die schwedische Zeitung „ Aftonbladet“ über den Vorfall berichtet.

Ein Video auf der Promi-Webseite TMZ.com zeigt den Vorfall, um den es gehen soll. Darauf wirft der Musiker einen jungen Mann heftig zu Boden und prügelt im Anschluss mit seiner Entourage auf ihn ein. Rocky selbst veröffentlichte auf seinem Instagram-Konto Aufnahmen, die zeigten, dass der Vorfall ein Vorspiel hatte: Demnach verfolgen zwei Männer Rocky und seine Begleiter, auch eindringliche Anweisungen, dies bleiben zu lassen, halten sie davon nicht ab. „Bro, chill’ mal und geh’ irgendwo hin“, sagt Rocky zu einem von ihnen. In einem weiteren Video sagt er, sein Team und er wollten keinen Stress mit den beiden, würden aber weiter von ihnen verfolgt. „Ich bin unschuldig“, schrieb er später dazu.

Neben Rocky wurden auch drei weitere Personen aufgrund des Vorfalls festgenommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll bis Samstagmittag entschieden werden, ob Haftbefehl erlassen wird.

Von RND/dpa