Sonnenschutz für die Öhrchen aus Müll vom Boden gebaut. Billie Eilish gesehen. Und gehört. Ich habe ganz grosse Hoffnungen für die Frauen der folgenden Generationen. Und ich habe zugeguckt wie der Koch am Stand für gebratene Nudeln einfach 2!! grosse Kellen voll weissen Zucker in den Wok geschüttet hat. Nach diesen Nudeln gabs keinen Nachtisch mehr. Ach und bitte kauft keine truefruit smoothies mehr. Die Hersteller_innen machen sich lustig über Opfer von sexueller Gewalt. #boycotttruefruits Man kann auch einfach ein paar Trauben und einen Haps Apfel und zwei Blaubeeren solange im Mund kauen und hin und herquetschen bis man einen ganz frischen personalisierten Smoothie hat. Das Kauen ist sehr wichtig, weil der Magen doch die Spucke braucht, um all die guten Inhaltsstoffe des Obstes zu zersetzen. Smoothie ist für Kaufaule. Oh. Wie das Wort aussieht. Toll. Nacht ihr Süssen.