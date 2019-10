München

Später einmal Schauspielerin oder Schauspieler werden. Davon träumen viele Kinder. Til Schweiger hat sich diesen Traum bereits erfüllt. Er ist ein bekannter Schauspieler. Auch seine drei Töchter standen schon öfters mit ihm vor der Kamera. Lilli spielte zum Beispiel in dem Film "Klassentreffen 1.0" mit, Luna in "Kokowääh" und Emma in "Honig im Kopf".

Um Schauspieler zu werden, üben viele aber erst mal und besuchen dafür eine Schauspiel-Schule. Til Schweiger sagte nun, er würde auch gerne Menschen unterrichten und eine eigene Schauspiel-Schule haben. "Das war eigentlich immer mein Traum", sagt er. Allerdings fehle es ihm noch an der Zeit, eine solche Schule zu gründen.

