Weißes Hemd, schwarzes Jackett, typischer Til-Schweiger-Blick und - ganz wichtig - die rote Rose in der Hand: Mit dieser betont schlechten Foto-Montage sucht Til Schweiger jetzt auf Instagram scherzhaft nach seiner Traumfrau.

Zu dem Bild schrieb der Schauspieler: ""Einsamer Til Schweiger"(Welt.de), " Til Schweiger fehlt die Frau zum Glück"(Stern.de), "Er wäre so gerne wieder verliebt!"(NTV.de), " Til Schweiger sucht nach neuer Liebe"(MOPO.de) ... Ich bin doch auch nur ein Mann und deshalb geh ich jetzt in die Offensive. Hab' ja eh nix mehr zu verlieren ... wer will sich bei Bachelor-Til bewerben?" Den Post beendet er mit den Worten "Ich warte auf Euch!"

Dass das nicht ganz ernsthaft gemeint ist - und vor allem eine ironische Reaktion auf zahlreiche Medienberichte - ist klar. Der Auslöser war vermutlich ein "Bild"-Interview, in dem er beschrieben hatte, wie er sich seine Traumfrau vorstellt. Und so witzig und ironisch wie sein Instagram-Post sind zum Teil auch die Reaktionen auf Instagram. "Gibt es eine Geld-Zurück-Garantie?", kommentiert Dana Schweiger, die Ex-Frau des Schauspielers. Die beiden verstehen sich auch heute noch gut.

Der Schauspieler Dar Salim kommentiert: "Melde mich an! Es wird ein episches Date". Und Boxer Michael Wallisch schreibt: "Wer macht die Vorauswahl?" Wer weiß: Vielleicht meldet sich am Ende auch RTL noch bei Til Schweiger - das passende Foto für die " Bachelor"-Bewerbung hat er ja schon selbst aufgenommen.

Lesen Sie auch: Til Schweiger zeigt sich mit seinem Vater bei Instagram

RND/hsc