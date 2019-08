New York

Der britische Sänger Sting (67) hat sich in New York eine Penthouse-Wohnung für 65,8 Millionen Dollar (etwa 59 Millionen Euro) gekauft. Das sei der teuerste Immobilienverkauf der Metropole im Juli gewesen, berichtete die „New York Times“. Die dreistöckige Wohnung in einem 18-stöckigen Haus direkt südlich des Central Park hat einen Panorama-Blick über den Park, drei Schlafzimmer und fünf Badezimmer – und etwa 540 Quadratmeter Platz. Laut des Berichts hatte die Wohnung einen Schätzpreis von etwa 70 Millionen Dollar. Schon im Juni 2016 soll er Interesse an der Wohnung gezeigt haben.

Sting braucht in seiner Wohnung Platz – er hat sechs Kinder

Erst im vergangenen Jahr hatte Sting, der zum zweiten Mal verheiratet ist und sechs Kinder hat, eine Wohnung um die Ecke der neuen für 50 Millionen Dollar verkauft. Der Musiker war solo und als Frontmann der Band The Police weltweit berühmt geworden.

Von goe/dpa/RND