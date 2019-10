Eine weitere Instagram-Premiere: Nachdem Schauspielerin Jennifer Aniston (50) gerade erst Instgram für sich entdeckte hat, postete sie jetzt auch ein Kinderbild von sich.

Während andere Promis bereits mehrere Fotos aus den guten alten Zeiten unter dem Hashtag #tbt (Throwback Thursday) mit ihrer Community teilten, ist es für Aniston als Instagram-Neuling der erste Post mit einer alten Aufnahme.

Der "Friends"-Star hat erst seit 15. Oktober einen eigenen Instagram-Account, dem mittlerweile rund 13 Millionen Abonnenten folgen. Um den Vorher-Nachher-Effekt zu betonen, fügte die Schauspielerin noch ein weiteres Bild hinzu.

Erster Post

Anistons neuer Instagram-Auftritt hatte in den vergangenen Tagen für Furore gesorgt. Denn bereits mit ihrem ersten Post brachte sie ihre Fans zum Ausrasten: Das Bild zeigte Aniston mit ihren ehemaligen "Friends"-Co-Stars und hat bis heute mehr als zwölf Millionen Herzchen akquiriert.

Der Rekord-Instagram-Account

Zudem stellte Aniston einen Rekord auf - "für die kürzeste Zeit, in der eine Million Follower bei Instagram erreicht wurden - nur 5 Stunden und 16 Minuten", wie "Guinness World Records" vermeldete. In einem kurzen Video-Clip entschuldigte sich Aniston für den ausgelösten Hype, da ihr Auftakt-Post Instagram kurzzeitig lahmgelegt haben soll. In dem Video pfeffert sie ihr Handy wütend in die Ecke und erklärt: "Ich schwöre, ich wollte es nicht zerstören..... Danke, Leute, für den freundlichen, reibungslosen Auftakt."

