View this post on Instagram

Sie ist der Grund warum mir zurzeit alles egal ist.. warum ich jedes Interview ablehne... Auftritte absage ... mein Album schleifen lasse... mein Buch nicht promote... Dieses Schwesta Ewa Ding mich einfach null interessiert ich weiss ihr wartet und ich bekomme sicher bald meinen Arsch wieder hoch.. aber ich genieße wirklich jeden Tag mit meinem Schatz, den ich weiß immernoch nicht wann es ins Mutter Kind Gefängnis geht.. Ich bitte um euer Verständnis #zeit #kann #man #nicht #zurück #drehen #mein #größter #schatz