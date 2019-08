Promis Rock - Rock-Überraschung: Metallica-Sänger Hetfield singt Hit der Spider Murphy Gang Die Metal-Legende Metallica hat in Deutschland und Österreich Konzerte gegeben. Dabei verbeugten sich die Amerikaner mehrfach vor der Popmusik ihres jeweiligen Gastlandes. In München spielten sie jetzt den NDW-Klassiker “Schickeria” von der Spider Murphy Gang.

"A jeder is a Superstar und sauft an Schampus an der Bar - in der Schickeria": James Hetfield (l.), Frontsänger der US-Metal-Band Metallica, und Gitarrist Kirk Hammett im Olympiastadion, wo sie eine Hommage an die Spider Murphy Gang brachten Quelle: Sven Hoppe/dpa