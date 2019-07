Frankfurt am Main

Rammstein sind bekannt für Provokationen und zweideutige Symbole, mit politischen Statements hält sich die Band aber eigentlich zurück. Momentan touren Rammstein mit ihrem aktuellen Album durch Europa. Bei der letzten Deutschland-Show ihrer Stadion-Tour am Samstag überraschte die Band die Besucher mit einem kleinen Detail, in dem einige Fans eine politische Botschaft vermuten.

Normalerweise sind die Auftritte der Band nämlich perfekt durchchoreografiert, die Songabfolge und dazugehörige Performance sind in jeder Show gleich. Aus diesem Grund fiel es den Fans sofort auf, als bei dem Konzert in Frankfurteine Kleinigkeit anders war.

Rammstein : Frontsänger hält „Willkommen“- Schild hoch

Wie bei den vorigen Auftritten spielte die Band ihren Hit „Engel“ in einer Acapella-Version auf einer kleineren Bühne. Nach dem Ende des Liedes steigen die Band-Mitglieder Richard Kruspe, Christian Lorenz, Christoph Schneider, Paul Landers und Oliver Riedel normalerweise in Schlauchboote und lassen sich von den Händen der Fans zur Hauptbühne tragen. Frontsänger Till Lindemann erwartet seine Bandkollegen auf der großen Bühne.

Auch am Samstag verfolgten die Konzertbesucher diese Szene. Aber dieses Mal war etwas anders: Till Lindemann hielt auf der Bühne wortlos ein Pappschild in die Höhe. Darauf in großen Buchstaben zu lesen: „Willkommen.“

Fans spekulieren nun, ob es sich bei der Geste um eine subtile Botschaft handelt. Ein Besucher teilte ein Foto der Szene bei Instagram. Darunter schreibt er: „Nicht das beste Foto, aber das beste Statement von Rammstein in Frankfurt. Begrüßung derjenigen, die mit dem Boot von der anderen Seite kommen. Eine kühne und leider notwendige Aussage diesmal.“

Rammstein : Was steckt hinter dem Schild?

Auch andere Fans deuten die Szene als klares Statement der Band für die Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. „Sehe ich genauso“, schreibt eine Twitter-Nutzerin und teilt selber ein Foto von dem Konzert. „Danke an Rammstein für ihr eindeutiges Statement: Willkommen, wenn ein Boot anlegt. Top! #RefugeesWelcome“, schreibt sie dazu.

Doch nicht alle Fans deuten die Aktion als politische Geste. Einige bemerken, dass die Band bereits seit 20 Jahren Schlauchboote in ihre Show einbindet und diese auch in dem Musikvideo zum Song „Ausländer“ zu sehen sind.

Rammstein haben sich zu den Spekulationen um das „Willkommen“-Schild bisher nicht geäußert.

