London

Prinz Harry (34) hat in einem von ihm selbst geführten Interview mit der Primatenforscherin Jane Goodall verraten, dass er ein Geschwisterchen für Sohn Archie plane - aber wohl auch nicht mehr. Als er andeutete, noch mal Nachwuchs haben zu wollen, unterbrach ihn Goodall (85), die das Verhalten von Schimpansen erforschte: „Nicht zu viele.“ Daraufhin erklärte der prominente britische Royal-Angehörige: „Maximal zwei.“

Die Geburt Archies vor drei Monaten habe seine Sicht auf die Welt verändert, vor allem beim Thema Umweltschutz. „Ich habe schon immer gedacht: Dieser Platz ist geliehen. Wir sind so intelligent und hoch entwickelt, dass wir in der Lage sein sollten, der nächsten Generation einen besseren Ort zu hinterlassen.“

Meghan war zuletzt Gast-Chefredakteurin für die „Vogue“

Das Gespräch, das in Windsor geführt wurde, ist Teil der September-Ausgabe des Modemagazins „Vogue“. Harrys Ehefrau, Herzogin Meghan (37), wirkte dabei als Gast-Chefredakteurin mit. Die britische Zeitschrift kommt am Freitag in den Handel, einige Texte sind vorab online zu lesen.

Von RND/dpa