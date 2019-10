Das Liebes-Karussell bei Pete Davidson (25) dreht sich weiter: Nun haben sich der Comedian und seine Freundin, die Schauspielerin Margaret Qualley (24)"), getrennt. Das berichtet die US-Seite "Page Six". Das Liebes-Aus kommt nach nur rund zwei Monaten Beziehung. Die beiden sollen erst im August zusammengekommen sein. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.

Bereits die zweite kaputte Beziehung

Schauspielerin Margaret Qualley ist wieder solo. Quelle: Getty Images

Erst im September hatte Qualleys Mutter, die Schauspielerin Andie MacDowell (61), gegenüber dem "People"-Magazin gesagt, dass Davidson und ihre Tochter eine "schöne" Beziehung führen würden. Sie wolle sich aber nicht zu sehr einmischen, so die 61-Jährige weiter.

Für Davidson ist es in diesem Jahr bereits die zweite Beziehung, die nach nur wenigen Monaten in die Brüche geht. Bis April war Davidson vier Monate mit Kate Beckinsale (46) liiert. Davor war er mit Pop-Sängerin Ariana Grande (26, "Thank U, Next") zusammen, die beiden waren sogar verlobt.

