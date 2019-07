Hamburg

Ab sofort kann in Hamburg im Takt gestöhnt werden. Dragqueen Olivia Jones hat in St. Pauli die wohl erste Porno-Karaoke-Bar Deutschlands eröffnet. In der neuen Bar in der Großen Freiheit können von nun an nicht nur alte Porno-Schinken aus den 70er und 80er Jahren leidenschaftlich synchronisiert und verstöhnt werden. Großen Spaß verspricht Jones auch beim Melodienraten, wenn Zeremonienmeister Lex Dildo bekannte Songs nachstöhnt und das Publikum die Titel erraten muss.

Dieses Vorspiel sei vor allem wichtig, „damit die Schüchternen in Fahrt kommen“, sagte Olivia Jones im Vorfeld der Eröffnung der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Ich möchte ja kein Geschlecht nennen, aber man glaubt gar nicht, wie viele Maulhelden nicht liefern können, wenn sie auf unserer Bühne ihren Mann stehen sollen.“

Pornos gehören zur Geschichte St. Paulis

Etwa 30 „kurze und knackige“ Porno-Clips können künftig in der Bar von Jones verstöhnt werden. Pornos gehören Jones zufolge zur Geschichte St. Paulis. Im Kiez habe es einst die höchste Porno-Kino-Dichte und durch die vielen Sexshops die größte Film-Auswahl gegeben. Die neue Porno-Karaoke-Bar sei „eine kuriose Zeitreise in die Anfänge der Bewegtbildpornografie“.

Von RND/dpa