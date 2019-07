Stockholm

Die junge schwedische Prinzessin Estelle hat sich ein Konzert der Metal-Band Metallica („Nothing Else Matters“) angeschaut. Die Siebenjährige und ihre Eltern, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, hätten am Dienstagabend einen schönen Konzertabend im Fußballstadion von Göteborg verbracht, sagte eine Sprecherin des Königshauses der Zeitung „Göteborgs-Posten“.

Die Sprecherin verriet, man könne durchaus sagen, dass Estelle ein Fan der Gruppe sei. Es sei bereits das zweite Mal, dass sie Metallica gesehen habe. Passend dazu - und angelehnt an einen der großen Welthits der Band – titelte die Zeitung „Aftonbladet“: „Nothing Estelle Matters“.

Metallica zurzeit auf Welttournee

Metallica befindet sich derzeit auf Welttournee. Am vergangenen Samstag trat die Metal-Band auch im Berliner Olympiastadion auf. Die nächsten beiden Konzerte der Gruppe in Deutschland am 23. und 25. August in München und Mannheim sind ausverkauft.

Von RND/dpa