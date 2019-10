Am Wochenende verstarb " DSDS"-Gewinner Alphonso Williams nach schwerer Krankheit. Im Sommer wurde bei dem Sänger Prostatakrebs diagnostiziert. Nach neun Wochen im Krankenhaus hat Williams in der Nacht zu Samstag den Kampf gegen den Krebs verloren und verstarb im Altern von 57 Jahren im Kreis seiner Familie.

Freunde des Castingshow-Gewinners von 2017 haben nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um die Familie finanziell zu unterstützen. Williams war der Versorger seiner Familie, verdiente sein Geld als selbstständiger Entertainer mit seinen Auftritten. "Auch als er unter starken Schmerzen litt, hat er nicht damit aufgehört und weitergemacht, um für seine Familie Geld zu verdienen", heißt es in dem Spendenaufruf. "Doch als dann die gesundheitlichen Gründe ihn dazu zwangen, nicht mehr arbeiten zu können, rief dies schnell die finanzielle Not einher."

Über Spendenaktion sind bereits mehr als 10.000 Euro zusammengekommen

Mit den Spenden soll die Beerdigung von Alphonso Williams finanziert und seiner Familie in den USA ermöglicht werden, zur Trauerfeier nach Deutschland zu reisen. "Darüber hinaus werden diese Spenden genutzt, um Projekte und Wünsche umsetzten zu können, die Alphonso am Herzen lagen."

Am ersten Tag der Gofundme-Kampagne sind bereits mehr als 10.000 Euro zusammengekommen. Unter den Spendern befinden sich auch Prominente wie Johannes Haller, mit dem Williams vergangenes Jahr an " Promi Big Brother" teilgenommen hatte, berichtet RTL.de. Auch Alexander Jahnke, der 2017 hinter Williams den zweiten Platz bei " DSDS" belegt hatte, unterstützt die Familie finanziell. "Ich habe durch Instagram von der Aktion erfahren. Für mich war sofort klar, dass ich die Familie in einer Notsituation unterstütze und ihnen helfe, wieder in ein geregeltes Leben zurückzukommen", so der 32-Jährige im Gespräch mit RTL.de.

RND/mat