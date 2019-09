Berlin

Noch vor einigen Wochen war Menowin Fröhlich (32) mit seiner Freundin Senay Ak (28) im "Sommerhaus der Stars" zu sehen. Dort hatte der Sänger ihr vor laufender Fernsehkamera einen Heiratsantrag gemacht.

“Du hast damals ein Monster in deine Familie aufgenommen”, so Menowin. “Es hat so viele Jahre gedauert, bis du den Menschen aus mir machen konntest, der ich jetzt bin. Und du hast mir zwei wunderbare Kinder geschenkt. Du stehst auch immer zu meinen Kindern.”

"Oh Gott, ich heirate heute"

Am Montag war es nun endlich so weit: Der ehemalige DSDS-Sänger hat seine Traumfrau geheiratet. Für den Tag aller Tage hatte sich der der 32-Jährige das Schnapszahl-Datum 9.9.2019 ausgesucht. Auf Instagram teilte er stolz die Vorbereitungen.

"Leute, heute ist der Tag der Tage. Oh mein Gott, ich heirate heute. Das ist ein unfassbares Gefühl“, schwärmt Menowin in seiner Insta-Story. Auch das Hochzeitskleid seiner Senay können Fans dort bereits bewundern. Menowin selbst zeigte sich in einem Anzug mit weißem Hemd. Ebenfalls zu sehen: ein weißer Porsche mit Rosenherz als Hochzeitsauto.

In der RTL-Show hatte Menowin seiner Frau gesagt: "Für mich bist du das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist“. Mit der 28-Jährigen hat der Sänger auch zwei gemeinsame Kinder.

Lesen Sie auch: Das sind die Sieger vom " Sommerhaus der Stars"

RND/msc