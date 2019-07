Florida

Sie will Influencerin werden und gibt dafür alles: Laura Müller, die Freundin von Michael Wendler. Ihre Strategie ist es, ihre Follower auf der Plattform Instagram möglichst viel mit einzubinden. Dafür fragt sie ihre Abonnenten immer wieder nach ihrer Meinung. Doch nicht selten geht genau das nach hinten los.

So auch bei ihrem letzten Post: Zusehen ist Müller zusammen mit ihrem Freund auf einem Motorrad. Dazu schreibt sie: „Nach einem spaßigen und viel zu heißem Motorradtrip mit netten Freunden (95 Fahrenheit im Schatten und das Gefühl, wenn man 70 Meilen mit dem Motorrad fährt und keinen Windzug spürt). Es war aber wieder einmal super schön – denn ich fahre so gerne Motorrad.“

Ohne Helm und Schutzkleidung

Doch um eine Sache habe sich Müller bei ihrem Ausflug auf dem Zweirad besonders Sorgen gemacht – um ihre Haare. Daher gibt sie in ihrem Post nicht nur ihre beste Methode gegen verknotete Haare preis, sondern fragt auch ihre Follower nach deren Meinung.

Die interessieren sich aber vor allem für die fragliche Kleidung der beiden Motorradfahrer. In T-shirts, Shorts und vor allem ohne Motorradhelm düsen Wendler und Müller über den Highway in Florida. Das löst einen Shitstorm aus. Ein User schreibt: „Ich habe im Urlaub schon Unfallopfer gesehen, die ohne Schutzkleidung mit dem Roller verunglückt sind. Gedanken um die Frisur haben die sich nicht mehr gemacht....“. Eine andere sieht es ähnlich. „Super Vorbild. Vor allem von Michael, der auch noch selbst Vater ist“, kommentiert sie das Bild. „Wer braucht schon einen Helm, so ein Dutt-Kissen fängt doch schließlich so manchen Aufprall ab“, meint eine andere Abonnentin mit reichlich Ironie.

Shitstorm nicht zu verhindern

Müller selbst scheint mit den kritischen Kommentaren bereits gerechnet zu haben. In ihrem Post betont sie: „In Florida besteht keine Helmpflicht! 95 Prozent fahren hier ohne Helm.“ Doch auch damit kann sie den Shitstorm nicht wirklich verhindern. „Kann man machen ohne Helm, ist halt nur ziemlich bescheuert“, meint ein Follower. Eine weitere Userin schreibt: „Dann haben nur 5 Prozent was im Kopf.“

Es bleibt also dabei: Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller polarisieren. Aber ob die 18-Jährige mit dieser Taktik ihrem Traumjob Influencerin wirklich näher kommt, bleibt fraglich.

Von RND/isa