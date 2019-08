Dinslaken

Läuten bei Schlagersänger Michael Wendler bald die Hochzeitsglocken? Seit Anfang des Jahres ist der 47-Jährige offiziell mit der 19-jährigen Laura Müller zusammen. Die Schülerin folgte ihrer großen Liebe zunächst nach Los Angeles, dann nach Mallorca. Zuletzt war das Paar im "Sommerhaus der Stars" zu sehen und räumte dort mit Babygerüchten auf. Jetzt besuchte Michael Wendler zusammen mit seiner Freundin seine Mutter - und die scheint ganz begeistert zu sein.

Der Schlagerstar tourt mit seinen Hits aktuell durch Deutschland. Den Anlass haben Michael Wendler und seine 28 Jahre jüngere Freundin genutzt, um in der Wohnung seiner Mutter in Dinslaken vorbeizuschauen. Bei Instagram postete Wendler ein Bild von dem Treffen. Darauf lächeln Michael Wendler, seine Mutter Christine Teggemann und Laura Müller fröhlich in die Kamera. Kommentiert hat er das Bild mit: "Besuch bei Mutti" und fügt dem ganzen einen Smiley mit Herzchen-Augen hinzu.

"Ich bin stolz auf dich"

Es scheint allerdings nicht das erste Mal gewesen zu sein, dass die Wendler-Mutter ihre potentielle Schwiegertochter traf. Christine Tiggemann kommentierte den Post mit: "Ich hab mich über euren Besuch gestern aber so was von gefreut. Euch nach drei Monaten wieder zu umarmen." Außerdem schreibt sie: "Ich bin stolz auf dich, und eine starke Persönlichkeit, wie meine Süße." Die neue Liebe ihres Sohnes scheint sie bereits ins Herz geschlossen zu haben. Auf jeden Fall wünscht sie dem Paar "alles Liebe"

Wendler begeistert von Tangermünde

Vor wenigen Tagen besuchten Michael Wendler und Laura Müller den Heimatort der 19-Jährigen: Tangermünde in Sachsen-Anhalt. „Ich bin begeistert von dieser wunderschönen Stadt“, schrieb Wendler auf Instagram.

Auch die Eltern seiner 19-jährigen Freundin hat der Sänger bereits kennengelernt. Zwei Jahre trennen ihn ihm vom Vater seiner neuen Partnerin. „Das ist kein großer Altersunterschied. Wir haben da natürlich sofort eine Basis, ist klar“, sagte er in einem Interview mit RTL.

RND/mat