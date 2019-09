München

Der Schauspieler Michael Schreiner ist tot. Das berichtet der Bayerische Rundfunk (BR) unter Verweis auf eine Todesanzeige in der „ Süddeutschen Zeitung“. Demnach verstarb der langjährige „ Tatort“-Darsteller bereits am 8. September im Alter von 69 Jahren. Schreiner sei im engsten Familienkreis in München beigesetzt worden.

„Die Nachricht vom Tod Michael Schreiners erfüllt uns alle mit tiefer Trauer. In unserer Erinnerung bleibt er als wunderbarer Schauspieler lebendig, der nicht nur die Figur des Xaver in ‚Dahoam is Dahoam‘ überzeugend und in einer unvergleichlichen Art und Weise verkörperte“, wird BR-Redakteurin Daniela Boehm in dem Bericht zitiert. „Als Kollege und Teammitglied war er viele Jahre Teil der ‚DiD‘-Familie und hat einen festen Platz in unseren Herzen. In Gedanken sind wir bei seinen Angehörigen“, so Boehm weiter.

Bereits als 16-Jähriger begann Schreiner laut seinem Wikipedia-Eintrag mit der Ausbildung an der Schauspielschule München. Von 1989 bis 1994 spielte er im Ludwigshafener Tatort den Assistenten von Hauptkommissarin Lena Odenthal, Seidel. In der BR-Fernsehserie „Dahoam is Dahoam“ verkörperte Schreiner, der zur Stammbesetzung gehörte, von 2007 bis 2015 den Knecht Xaver.

RND/seb