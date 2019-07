Hannover

Viel Haut zu zeigen, das ist für Mia Julia Brückner nicht ungewöhnlich – schließlich war der Ballermann-Star („ Mallorca (da bin ich daheim)“) früher im Pornogeschäft. Jetzt überraschte die 32-Jährige ihre Fans auf Instagram allerdings mit einem auch für ihre Verhältnisse sehr freizügigen Foto: Darauf ist sie splitterfasernackt zu sehen.

Das mit einem leichten Schmunzeln aufgenommene Selfie ist in einem Badezimmer entstanden. Ihr Brüste verdeckt die Sängerin darauf mit ihren Armen, ihr Intimbereich wird durch ein gelbes Quietsche-Entchen vor den Blicken der Betrachter geschützt.

Für ihre Fans hat Mia Julia noch eine weitere schöne Überraschung parat: Sie arbeitet an einem neuen Song. Der „Bild“-Zeitung sagte der Ballermann-Star: „Wir sind gerade mit Hochdruck dran. Wir haben uns komplett neu aufstellen müssen, was leider etwas mehr Zeit in Anspruch genommen hat als gedacht. Aber jetzt geht’s ins Finale.“

Von RND/seb