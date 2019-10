Magdeburg

Die frischgebackene Promi-Mutter Melanie Müller ist scheinbar topfit: Nur sechs Tage nach der Geburt ihres Sohnes Matty stand die Schlagersängerin bereits wieder auf der Bühne. In Magdeburg rockte sie auf der "Lümmelgaudi" und postete ein Beweisbild bei Instagram mit den Worten: "Mama ist wieder zurück." Und das, obwohl die Geburt mit Kaiserschnitt stattfand.

Melanie Müller plante Kaiserschnitt

Die ehemalige " Bachelor"-Kandidatin überlässt nichts dem Zufall. Wie RTL.de berichtet, entschied sich die Schlagersängerin bewusst für eine geplante Geburt. Fünf Tage nach der Entbindung am 6. Oktober verließ Melanie Müller die Geburtsklinik in Leipzig, wie sie in einem Facebook-Post mitteilte. Einen weiteren Tag später stand sie schon auf der Bühne in Magdeburg.

Melanie Müllers Fans sind entsetzt

Ihre Fans äußerten sich daraufhin sehr negativ in den Kommentaren unter dem Foto des Auftritts in Magdeburg. Ein Nutzer schrieb: "Du bist in meinen Augen eine schlechte Mutter. Jetzt schon wieder auf der Bühne zu stehen." Und eine weitere Nutzerin sah in der Trennung von Mutter und Kind ein Problem: "[...] Es geht nicht ums Überleben. Es geht um Bindung und Nähe. Und Orientierung." Einige kritisierten auch, dass die Sängerin so kurz nach einem Kaiserschnitt auch ihre eigene Gesundheit in Gefahr bringe.

Müller setzt Zeichen gegen Hasskommentare - Fans hinterfragen das Bild

Nur wenige Stunden nach dem Foto des Auftritts konterte die 31-Jährige mit einem weiteren Bild bei Instagram und Facebook. Auf diesem ist sie zusammen mit ihrem Sohn im Arm zu sehen. "Glücklich wieder zu Hause", betitelte sie das Bild. Jedoch sind nicht alle überzeugt, dass das Bild wirklich nach dem Auftritt entstanden ist. Eine Nutzerin schrieb diesbezüglich: "Das Foto ist noch aus dem Krankenhaus. Geil, wie man seine Follower hier verarschen kann."

Ihr frisch geborener Sohn ist bereits das zweite Kind der 31-Jährigen und ihres Mannes Mike Blümer. Ihre Tochter ist zwei Jahre alt.

