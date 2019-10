Am Sonntag hat Melanie Müller (31) ihr zweites Kind geboren, nun gibt es das erste Foto mit dem kleinen Matty für ihre Fans. Auf Facebook und Instagram hat die Schlagersirene nun ein Schwarz-Weiß-Bild gepostet, auf dem Melanie und ihr Mann Mike Blümer glücklich in die Kamera grinsen und ihren kleinen Sohn präsentieren. Damit will sich Müller auch bei ihren Fans bedanken, wie auf dem Bild geschrieben steht: "Vielen Dank für die mega vielen Glückwünsche, eure Melanie".

In den Kommentaren hagelt es gleich noch mehr Glückwünsche und Komplimente. Einige Fans fragen allerdings auch, wie wohl Anna-Maria Zimmermann (30) zu dem Namen des Neugeborenen sagen wird - ihr kleiner Sohn heißt ebenfalls "Matti", nur mit "i". Gegenüber " RTL" beschwichtigte Zimmermann allerdings schon, dass ihr das Leben zu kurz sei, um sich über solche Dinge zu streiten.

