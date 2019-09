Düsseldorf

Am Donnerstag eröffnete eine neue Sportschuh-Filiale in Düsseldorf, soweit eigentlich kein Grund für einen Massenansturm. Doch auch der populäre Rapper Capital Bra (24) war zur Eröffnung eingeladen - und das sorgte am Ende dafür, dass das Event abgebrochen werden musste.

Capital Bra und der Schuhladen Snipes haben eine gemeinsame Streetware-Kollektion herausgebracht, und das sollte bei der Eröffnung des neuen Stores in Düsseldorf mit einer Autogrammstunde gefeiert werden. Hunderte Fans warteten schon vor dem Eintreffen ihres Lieblings-Rappers vor dem neuen Laden, gegen 15 Uhr eskalierte die Situation dann: Fans drohten, erdrückt zu werden, die Polizei musste mit 40 Beamten anrücken. Um das Geschehen unter Kontrolle zu bekommen, wurde der Platz für eine Stunde gesperrt. „Viele Fans haben sich nicht an die Regeln gehalten“, sagte ein Beamter gegenüber der Rheinischen Post. Verletzt wurde am Ende niemand.

Der Rapper verließ den Laden wieder, umringt von Fans bahnte er sich den Weg zu seinem Auto - viele Kinder und Jugendliche hofften doch noch auf Fotos und Autogramme mit und von ihrem Idol. Dieser Wunsch erfüllte sich nicht.

