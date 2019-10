View this post on Instagram

Gegen das graue Wetter draußen und meine Grippe, ein Foto von besseren Tagen von @lindaambrosius gemacht. My body my rules Und jeder Körper ist anders Und jeder Körper ist schön Und jeder Körper verdient Wertschätzung von dem der in ihm lebt Verurteile nicht deinen eigenen Körper und verurteile nicht den eines anderen ♥️