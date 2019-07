Berlin

Für Model und Moderatorin Lena Gercke (31) ist mit dem eigenen Fashion-Label ein Traum wahr geworden. „Mein Label steht an erster Stelle und nimmt mittlerweile einen großen Teil meines Lebens ein. Es ist mein Baby und mein Herzstück“, sagte sie am Sonntag in Berlin vor der Runway-Premiere ihrer Mode-Linie LeGer by Lena Gercke. „Wir bieten Mode für jeden Typ von Frau an. Die Kollektionen gehen von Größe 34 bis 42.“

Sie habe die Kollektionen nach ihrem Geschmack designt: „Deshalb sind auch Sachen dabei, die ich selbst vermisst habe. So einen richtig gut sitzenden Hosenanzug zum Beispiel. Ich finde, jede Frau sollte einen haben.“ Ihr persönliches Mode-No-Go verriet sie auch: „Ich würde nie Sandalen anziehen, einfach weil ich keine Sandalen mag.“ Jogginghosen hingegen mag die 31-Jährige.

Model, Moderatorin, Synchronsprecherin, Designerin

2006 gewann die gebürtige Marburgerin Gercke die erste Staffel der ProSieben-Castingshow „Germany's next Topmodel“ (GNTM) mit Heidi Klum. Seitdem arbeitet Gercke als Model, Moderatorin, Synchronsprecherin und seit knapp anderthalb Jahren als Designerin.

Von RND/dpa