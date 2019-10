München

Schauspielerin Billie Zöckler ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Das bestätigte ihre Schwägerin der „Bild“-Zeitung: „Sie war in der letzten Zeit sehr krank. Wir sind zutiefst bestürzt.“ Zöckler soll in München gelebt haben.

„Im Himmel ist die Hölle los“

1984 wurde Billie Zöckler als Mimi Schrillmann in der Filmkomödie „Im Himmel ist die Hölle los“ bekannt. In der Serie „Kir Royal“ war sie danach als Sekretärin Edda Pfaff zu sehen. Später hatte sie Auftritte in Serien wie „Die Rosenheim-Cops“ oder „SOKO Wien“.

Im TV-Film „Club der einsamen Herzen“, der im Juni ausgestrahlt wurde, spielte sie zudem neben Hannelore Elsner, Uschi Glas und Jutta Speidel.

