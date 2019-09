Ein Massagetherapeut hatte US-Star Kevin Spacey (60, " House of Cards") anonym des sexuellen Übergriffs beschuldigt. Laut Gerichtsakten ist der Ankläger nun verstorben. Wie unter anderem das politische Wochenmagazin "The Washington Examiner" meldet, sei aus den Unterlagen nicht ersichtlich, seit wann der Kläger tot ist. Feststehe demnach nur, dass Spaceys Anwalt am 11. September über den Todesfall informiert worden war. In einem anderen Dokument soll darauf hingewiesen worden sein, dass weitere Details noch ausstehen.

Der Kläger hatte behauptet, dass Spacey ihn gezwungen haben soll, seine Genitalien anzufassen, während er dem Schauspieler eine Massage in einer Privatwohnung in Malibu, Kalifornien, gegeben hatte. Diese Klage gegen Spacey wurde ursprünglich im September 2018 eingereicht, obwohl der Schauspieler darauf bestanden hatte, dass die verschleierte Identität des Klägers die Fortsetzung der Zivilklage verhindern sollte.

Im Video: Kevin Spacey : Einer seiner Ankläger ist plötzlich tot

Der Richter genehmigte die Fortsetzung des Verfahrens im Mai dieses Jahres trotzdem. Daraufhin war im August von allen Beteiligten ein Plan für den Ablauf der Gerichtsverhandlung erstellt worden. Der Prozess sollte demnach sieben Tage dauern.

Es war nicht die einzige Anschuldigung dieser Art, mit der sich der Oscar-Preisträger seit Ende 2017 konfrontiert sah. Eine andere Anklage war erst im Juli dieses Jahres fallen gelassen worden, weil das mutmaßliche Opfer, eine Aussage vor Gericht verweigerte.

