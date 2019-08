Neapel

Während Heidi Klum und ihr nun angetrauter Ehemann Tom Kaulitz am Wochenende auf Capri mehrere Tage im Hochzeitsfreierrausch gewesen sind, soll einer aus der Familie Klum bei der Hochzeitsfeier gefehlt haben: Heidi Klums Vater Günther Klum soll laut „Bild“-Zeitung stattdessen in seiner Heimat Bergisch Gladbach gewesen sein. Paparazzi-Fotos zeigen den Modelmanager am Sonntag beim Einkaufen in einem Gartencenter – und mit zwei Zeitungen in der Hand.

Heidi Klum schweigt – und schreibt nichts zur Hochzeit oder zu ihrem Vater Günther Klum

Während Topmodel Heidi Klum vor der Hochzeit beinahe täglich Updates von vorhochzeitlichen Feiern gab – und sich dabei stets in weiß zeigte, herrscht nach der Hochzeit auf ihrem Instagram-Account erst einmal Stille. Dementsprechend äußerte sie sich dort auch nicht zu ihrem Vater. Mutter Erna Klum soll das Fehlen laut „Bild“ mit Knieproblemen erklärt haben. Ihr Mann müsse operiert werden und habe daher nicht an der Hochzeit teilnehmen können. Überraschend ist die Abwesenheit des Vaters aber trotz allem: Das Verhältnis zwischen ihm und Heidi galt immer als gut, er hat sich seit Jahren um die Karriere von Heidi und ihren „ Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerinnen gekümmert.

