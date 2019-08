München

2016 nahm Laura Bräutigam aus Murr an der elften Staffel von “Germany’s next Topmodel” ( ProSieben) teil. Sie verfehlte nur knapp die Top 15 und landete damals auf dem 16. Platz. Seit Anfang des Jahres kämpft die Schülerin nun gegen den Krebs. “Ich fühlte mich müde und energielos, dazu kam ein Hautausschlag am ganzen Körper. Aber kein Arzt wusste, was los war”, sagt sie der “Bild”.

Wegen des Verdachts auf Herzbeutelentzündung kam Laura schließlich in eine Klinik. Bei einer einer Computertomografie fanden Ärzte Hinweise auf einen rund zehn Zentimeter großen Tumor im Brustkorb. Wochenlang musste die Schülerin im Krankenhaus liegen und wurde mit Chemotherapien behandelt. Zeitgleich bereitete sie sich auf ihre Abiturprüfungen vor, die sie erfolgreich bestanden hat. Ab Herbst möchte Laura studieren: “Der Krebs ist kein Teil von mir. Ich lass’ mich nicht stoppen, auch nicht von so einer Diagnose!”

Von Thomas Kielhorn/RND