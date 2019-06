Hamburg

Der Schauspieler Hardy Krüger (91, „Hatari“) ist seinen Enkelkindern nach Angaben seines Sohnes Hardy Krüger jr. noch nie begegnet. „Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich meine Kinder nicht mehr sehen würde. Aber es scheint für ihn kein Bedürfnis zu sein, weil er auch seine Enkelkinder noch nie gesehen hat“, sagte der 51-Jährige der „ Bild am Sonntag“.

Hardy Krüger jr. hat keinen Kontakt mehr zu seinem Vater

Seit drei Jahren habe er zu seinem Vater in den USA keinen Kontakt mehr. Er informiere ihn dennoch immer über das, was bei ihm in Deutschland passiere. „Der Gedanke, dass er stirbt und wir uns vorher nicht mehr gesehen haben, tut mir auch unglaublich weh“, bekannte Krüger jr.

Der Schauspieler, dem 1995 mit der ARD-Serie „Gegen den Wind“ der Durchbruch gelang, hat zwei Söhne aus erster Ehe (19 und 24) sowie eine Tochter (6) aus zweiter Ehe. Zudem adoptierte das Paar nach Angaben der Zeitung ein Mädchen (11). Wie er in dem Interview bestätigte, plant er die TV-Reisesendung „Weltenbummler“ seines Vaters wieder aufleben zu lassen. Zurzeit ist Hardy Krüger jr. in Düsseldorf im Theaterstück „Die Niere“ zu sehen.

Von RND / dpa