New York

Seit Jahren sorgt Topmodel Heidi Klum mit spektakulären Halloween-Outfits für Aufsehen. Was es wird – das blieb die letzten Jahre immer bis zu ihrer großen Party ein gut behütetes Geheimnis.

In den vergangenen Jahren verkleidete sich das Model aus Bergisch Gladbach schon als Shrek, Hindu-Göttin, alte Frau oder kam mit Doppelgängerinnen.

Diesmal hat sich das Model aus Bergisch Gladbach wieder was Neues einfallen lassen: Die Fans können nicht wie zuletzt ihre Verwandlung für den Abend bei Instagram verfolgen, sondern live: in einem Schaufenster in New York. Von dort aus gibt sie auch regelmäßig Updates.

Während des Stylings diskutieren die Fans schon wild: Klums Abonnenten tippten bereits unter anderem auf ein Alien, einen Conehead, Frankensteins Braut, den Joker, Nofretete, Marie Antoinette, Terminator sowie Two-Face.

Auch die Freiheitsstatue, „Die Königin der Verdammten“, Medusa, das Monster aus „The Shape of Water“, eine Mumie und ein Zombie aus „ The Walking Dead“ sind im Rennen. Sogar US-Präsident Donald Trump (73) nannte ein Fan.

