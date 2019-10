Da hatte es jemand plötzlich ganz eilig. Am 15. Oktober läutete Caroline Steinhof, die Partnerin von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Timur Ülker (30), noch via Instagram den Countdown zur Geburt ihres zweiten Kindes ein. Am 16. Oktober erblickte der Junge auch schon das Licht der Welt. Das gab der stolze Papa via Instagram bekannt. "Hallo Welt!", lautet Ülkers Kommentar zu einem Foto, auf dem eine kleine Babyhand seinen Zeigefinger umfasst.

"Gesund, munter und glücklich"

" GZSZ"-Sprecher Frank Pick teilte zudem in einer Pressemitteilung mit, dass die Wehen um 2.30 Uhr eingesetzt hätten. Die Geburt des 3.800 Gramm schweren und 53 Zentimeter großen Babys sei schließlich um 5.12 Uhr gewesen. Alle seien "gesund, munter und glücklich".

Seine Schauspielkollegen freuten sich mit Ülker. Felix von Jascheroff, der die Figur des John spielt, kommentierte das Foto mit Konfettikanonen und schrieb dazu: "Happy Welcome". Olivia Marei (Toni) kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch und genießt die Zeit zu viert". Auch Schauspielerin Sibel Kekilli gratulierte.

Mit der Geburt des Sohnes ist die Familie jetzt zu viert. Bereits 2014 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Seit 2018 spielt Timur Ülker in " GZSZ" die Rolle des Nihat Güney.

