View this post on Instagram

Leute jetzt mal für mich ein wichtiges Thema. Schaut Euch dieses Bild an, ich glaube einige haben noch nicht verstanden um was es hier geht und was gerade passiert. Dieses Loch zeigt die verbrannte Fläche vom Amazonas Regenwald. Für uns so weit entfernt das viele nicht wissen wie wichtig für uns und auch allen anderen der Erhalt des Regenwaldes ist. Die Presse berichtet über jeden Mist und über diese Katastrophe liesst man viel zu wenig. Jeder Wald muss beschützt und geschützt werden. Wir brauchen Bäume,die nehmen das für den Klimawandel verantwortliche Kohlendioxid auf und verwandeln es durch Photosynthese in Sauerstoff um. Bäume geben Energie. Geht mal in den Wald und atmet diese Luft bewusst tief ein, es ist wundervoll. Ich möchte das meine Kinder ihren Kinder auch noch zeigen können wie wertvoll und schön die Natur ist. Jeder sollte versuchen einen Baum zu pflanzen und zuzuschauen wie er wächst und Ihn beschützen wie einen Diamanten. So,nun wünsche ich Euch allen ein schönes Wochenende und bitte keine brennenden Zigaretten aus dem Fenster schmeißen #prayforamazonas#prayforamazonia ❤️