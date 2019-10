Hamburg

Die Supermarktkette Edeka verkauft nicht nur Lebensmittel, sondern auch Mobilfunkverträge. Und für seinen Tarif " Edeka Smart" hat sich das Unternehmen eine ganz besondere Plakatkampagne ausgedacht - allerdings sehr zum Unmut des Musikers Jan Delay.

Dieser postete am Freitagabend auf seiner Instagramseite ein Foto der Kampagne. "Wie Jan. Nur ohne Delay" ist in großen Buchstaben auf einer Plakatwand zu lesen. Jan Delays knapper Kommentar zu der Zeile: "fuck you, pay me @edeka".

"Für die Line sollte Schmerzensgeld drin sein"

Auch bei Fans des Musikers sorgt die Kampagne für Empörung: "Krass. Halt uns mal auf dem Laufenden hier, das hätten die abklären müssen", schreibt beispielsweise einer. "Du wusstest von nix??? Ist sowas überhaupt erlaubt in Deutschland??? Krasser Scheiß", schreibt eine andere.

Andere Nutzer kritisieren die Kampagne an sich: "Für die schlechte Line sollte zusätzlich noch Schmerzensgeld drin sein", meint einer. "Da hat aber jemand seinen Job verstanden. Nicht.", kommentiert ein anderer.

Allerdings gibt es auch gegenteilige Meinungen: "Also wenn der Jan jetzt anfängt keinen Spaß mehr zu verstehen, dann geht die Welt unter. Wortspiele dürfen doch noch erlaubt sein, oder? Das nennt man künstlerische Freiheit", so ein Kommentator.

