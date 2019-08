Fans sauer auf Michelle Hunziker - weil die Moderatorin Edelweiß gepflückt haben soll

Kürzlich war Michelle Hunziker in St. Kassian in Südtirol ( Italien) wandern. Ihre Fans wollte sie an diesem Trip teilhaben lassen - und postete stolz ein paar Fotos ihrer Klettertour. Womit die Moderatorin nicht gerechnet hatte: Es brach ein Shitstorm über die Schweizerin hinein. Den Grund konnte man auf dem Foto beinahe übersehen: Hunziker trug ein gepflücktes Alpen-Edelweiss an ihrer Jacke.

Das Alpen-Edelweiß wurde bereits 1886 unter Naturschutz gestellt, gilt seitdem als gefährdet. Deshalb darf es auch nicht gepflückt werden. Darauf wiesen zahlreiche Fans die Moderatorin hin, mehr als 1400 Kommentare gab es insgesamt.

Im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) stellte Hunziker nun klar: "Ich habe die Pflanze gar nicht selber gepflückt. Der Bergführer, mit dem ich unterwegs war, hatte das Edelweiß von zuhause mitgebracht und ich hab es mir an die Jacke gesteckt. Ich würde das nie selber pflücken." Dieses Statement dürfte dann wohl auch die Fans wieder beruhigen...

