Sichtlich mitgenommen zeigt sich US-Star Miley Cyrus (26,"Bad Mood") derzeit in ihren Instagram-Storys. Auf jüngsten Fotos liegt sie gar in einem Krankenhausbett, in ihrem linken Arm befindet sich eine Infusionsnadel - was ihre Fans in Sorge versetzt. Eine akute Mandelentzündung trage die Schuld an ihrer derzeit misslichen Lage, berichtet die US-amerikanische Seite "Us Weekly".

Die Sängerin selbst macht sich aber die größten Sorgen eher darüber, nicht rechtzeitig fit zu werden, um bei der Wohltätigkeitsveranstaltung "Gorillapalooza" am kommenden Wochenende auftreten zu können.

Sie bittet daher um viele Genesungswünsche via Instagram und Twitter - schließlich "haben wir Gorillas zu retten!" Mit der Veranstaltung am 12. Oktober, bei der ein Auftritt von Cyrus eingeplant ist, soll den vom Aussterben bedrohten Tieren geholfen werden. Auch Ellen DeGeneres (61) und Bruno Mars (34) sind Teil der Initiative.

Ihr neuer Freund besucht sie im Krankenhaus

Über mangelnden Besuch im Krankenhaus muss sich der Popstar derweil nicht ärgern. Ihre Mutter Trish (52) ist auf einem der Bilder zu sehen und kämmt Cyrus dabei die Haare, auch ihr neuer Freund Cody Simpson (22) stand ihr bereits bei.

"Der Doktor ist zurück", schrieb Cyrus zu einem Bild von Simpson, das ihn Gitarre spielend neben ihr im Krankenhausbett zeigt.

RND/spot