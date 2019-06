Hannover

Dschungelkönigin und Ballermann-Sternchen Melanie Müller ist wieder schwanger. Gegenüber „ RTL“ erzählt sie, dass der Termin bereits am 23. Oktober ist. „Wir haben es ein bisschen verheimlicht, auch weil ich viel unterwegs bin und viele Jobs habe“, sagt die 31-Jährige.

Vor knapp zwei Jahren wurde Müller zum ersten Mal Mutter, als Tochter Mia-Rose auf die Welt kam. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, verrät die Sängerin noch nicht. Nur so viel: Wie Schwester Mia-Rose, Mama Melanie und Papa Mike soll auch der jüngste Sprössling einen Vornamen mit M bekommen.

„Die Kleine muss so funktionieren, wie es uns reinpasst“

Erst vor wenigen Tagen plauderte Müller aus, wie das Leben für ihre kleine Mia-Rose so ist: „Die Kleine muss so funktionieren, wie es uns reinpasst“, sagte sie gegenüber „Bunte.de“. Außerdem sagt die 31-Jährige, sie sei Alleinverdienerin, ihr Ehemann und Manager Mike Blümer an zwei bis drei Tagen in der Woche Hausmann. Zudem haben die beiden ein Au-Pair, das auf Mia-Rose aufpasst.

Von RND/msk