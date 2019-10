Promis DSDS - “DSDS”-Sieger Alphonso Williams ist tot Erst vor wenigen Tagen machte er seine Krebserkrankung öffentlich - nun ist DSDS-Sieger Alphonso Williams an seiner schweren Krankheit gestorben.

Alphonso Williams beim Finale der 14. Staffel der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar / DSDS 2017 im MMC Coloneum. Köln, 06.05.2017 Foto:xC.xHardtx/xFuturexImageAlphonso Williams the Final the 14 Season the RTL Casting show Germany searches the Superstar DSDS 2017 in MMC Coloneum Cologne 06 05 2017 Photo XC xFuturexImage Quelle: imago/Future Image