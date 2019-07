Santa Ponca

Fans, Kollegen und Familie trauern um Schlagerstar Costa Cordalis: Der Sänger war am Dienstagnachmittag im Alter von 75 Jahren verstorben. Schon seit Monaten kämpfte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen, seine Familie machte sich Sorgen.

Wie „ RTL“ unter Berufung auf seinen Sohn Lucas Cordalis (51) berichtet, soll der Schlagerstar in seinem Haus in Santa Ponca auf Mallorca gestorben sein. Seine Frau Ingrid, mit der er fast 50 Jahre verheiratet war, und Lucas sollen ihm in den letzten Stunden die Hand gehalten haben.

Costa Cordalis wird eingeäschert

Lucas Cordalis sagte zu RTL: „Wir sind alle tieftraurig über den Verlust. Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für andere eingesetzt hat. Er wollte die Menschen glücklich machen und das ist ihm auch gelungen. Er wird uns allen sehr fehlen.“ Gegenüber RTL verriet Lucas Cordalis außerdem, dass eine Beerdigung nicht geplant sei. Sein Vater solle eingeäschert werden. Die Urne mit seinen Überresten bleibe bei der Familie auf Mallorca.

