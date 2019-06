Los Angeles

Er war der Bösewicht vom Dienst: Der Schauspieler Billy Drago ist als Killer in Brian De Palmas Gangsterfilm „The Untouchables – Die Unbestechlichen“ bekannt geworden und war auch in der Serie „Charmed – Zauberhafte Hexen“ regelmäßig zu sehen. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 73 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls in Los Angeles gestorben, berichtet das Branchenblatt „Variety“.

Drago wurde am 18. Juli 1946 in Kansas geboren, arbeitet später als Radiomoderator. Später gelang ihm der Sprung nach Hollywood, wo er mit Stars wie Clint Eastwood, Michael Jackson, Chuck Norris und Takashi Miike zusammenarbeitete. Billy Drago hinterlässt seine beiden Söhne Darren Burrows und Derrick Burrow, die ebenfalls Schauspieler sind. Seine Frau, die Schauspielerin Silvana Gallardo, war bereits 2012 gestorben.

Von RND/seb