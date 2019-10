Gateshead

Die Rede der Klimaaktivistin Greta Thunberg vor den Vereinten Nationen sorgte nicht nur für politische Schlagzeilen, sie hatte auch musikalischen Einfluss. Die 16-Jährige postete selbst ein Video, das ihre Ansprache in einer Metal-Version zeigt. Und auch der berühmte DJ Fatboy Slim teilte eine musikalische Version der Rede als Remix seines Hits "Right Here, Right Now". Offensichtlich hat er Gefallen daran gefunden: Am Wochenende spielte Fatboy Slim das Stück zum ersten Mal vor Publikum.

Wie der "Guardian" berichtet, geschah das bei einem Auftritt in Gateshead in England. Teile der Rede baute der DJ in seinen Hit "Right Here, Right Now" aus dem Jahr 1999 ein. Videos des Auftritts wurden bereits vielfach in sozialen Netzwerken geteilt.

Absolutely superb night at Shindig / Mainyard, this #GretaThunberg vocal goes perfect with @FatboySlim !! pic.twitter.com/9yvFeER672 — Scott Jackson (@scottjack79) October 5, 2019

Greta Thunberg hatte bei der Rede Ende September den Regierungschefs vorgeworfen, zu wenig gegen die Klimakrise zu tun. "Right here, right now is where we draw the line (zu Deutsch: "Genau hier und jetzt ziehen wir die Grenze") sagte sie damals - Zeilen, die immer wieder im Remix des Fatboy-Slim-Hits vorkommen.

