Angriff auf Oliver Pocher: Veranstalter kritisiert Security

Bei einem Box-Event am Wochenende ist Oliver Pocher von Bochumer Rapper Fat Comedy heftig ins Gesicht geschlagen worden – ohne dass nahestehende Sicherheitsleute eingriffen. In einem Interview mit dem Spiegel kritisiert der Veranstalter und Boxpromoter, Ludger Inholte, nun die Security und weist die Schuld von sich.

Inholte: „Das war ein Totalversagen des Sicherheitsdienstes“

„Ich bin erschüttert über das, was da passiert ist“, sagt Inholte über den Vorfall. Der Veranstalter könne sich bei Pocher nur in aller Form entschuldigen. In einem auf dem Nachrichtenportal „Bild.de“ erschienenen Video des Angriffs, ist zu sehen, wie Pocher geschockt zur nahe stehenden Security taumelt – doch niemand der Sicherheitsleute schreitet aktiv ein.

„Das war ein Totalversagen des Sicherheitsdienstes“, sagt er. Das eigentliche Problem sieht der Veranstalter schon vor der Attacke: Man hätte dem Angreifer niemals Zutritt zum VIP-Bereich am Ring geben dürfen.

Vorwürfe gegen Dortmunder Westfalenhalle

Außerdem erhebt Inholte schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen der Dortmunder Westfalenhalle, in der der Boxkampf stattfand. Wie Inholte gegenüber dem Medium sagt, hätten ihm die Betreiber verboten, einen eigenen Sicherheitsdienst zu benennen und das Sicherheitskonzept zu erstellen.

Als Konsequenz aus diesem Vorfall wolle Inholte künftig keine Veranstaltung mehr in dieser Location austragen.

RND/lka