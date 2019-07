Seattle

Die US-Amerikanerin Amanda Knox (32) und ihr Partner Christopher Robinson (37) wollen im großen Stil heiraten und sammeln auf einer Webseite Spenden für die Party mit Weltraum-Motto. Knox bestritt aber in einem Interview des Senders ABC am Donnerstag (Ortszeit), dass sie ihre Luxus-Hochzeit durch Crowdfunding finanzieren wolle.

„Unsere Hochzeitsliste sollte nie eine Quelle zum Crowdfunding sein. Sie war für unsere Familie, Freunde und andere Gratulanten gedacht“, sagte Knox dem Sender. Demnach soll die Feier am 29. Februar 2020, dem nächsten Schalttag, stattfinden. Knox und Robinson hatten ihre Pläne zuvor in sozialen Medien bekannt gemacht.

Amanda Knox war 2015 vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden

Knox war vor zwölf Jahren in Verbindung mit dem Mord an einer britischen Austauschstudentin in Italien in die Schlagzeilen geraten. Ein italienisches Gericht hatte sie 2009 wegen des Mordes an Meredith Kercher zu einer langen Haftstrafe verurteilt. 2015 war Knox endgültig vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden. Bis dahin hatte sie fast vier Jahre im Gefängnis gesessen.

Wer das prominente Paar beschenken möchte, kann auf der Hochzeitswebseite per Mausklick Geldbeträge ab 25 Dollar (rund 22 Euro) für galaktische Deko oder Licht- und Nebelmaschinen bezahlen. Die höchste Summe von 2000 Dollar (rund 1800 Euro) ist für eine Zeitkapsel gedacht. Weitere Beträge sind für Spezialeffekte, stilechte Kostüme oder Unterhaltung bestimmt. Jeder Spender erhält eine signierte Ausgabe eines Gedichtbandes, den Knox und Robinson zusammen verfasst haben.

Lesen Sie auch: Nach Justizirrtum: Amanda Knox kehrt erstmals nach Italien zurück

Von RND/dpa