Tempolimit: Debatte geht am Zeitgeist vorbei

Sind wir zu cool geworden? Zumindest haben wir uns an ein Leben in Furcht und an unsere Ängste gewöhnt. Allerdings sollten wir unseren Blick schärfen auf Bedrohungen und Zusammenhänge, die uns wirklich Angst machen sollten, meint NP-Redakteur Fabian Mast in seinem Kommentar.